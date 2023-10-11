ПВТ посетила парламентская делегация Кыргызстана

Парламентская делегация во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Тургунбековичем Шакиевым посетила Парк высоких технологий. Также во встрече принял участие Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает пресс-служба Парка.

В ходе визита гости ознакомились с историей и достижениями Парка высоких технологий, его налоговым режимом, резидентами и их передовыми разработками. «Недавно Парку исполнилось 18 лет и за эти годы, несомненно, он стал одним из наиболее заметных символов стремительного развития информационных технологий и инноваций в Беларуси», – подчеркнул заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский.

Рассказ о развитии экосистемы высоких технологий в Беларуси был высоко оценен делегацией. Особый интерес гостей привлекли IT-продукты резидентов ПВТ для населения, сельского хозяйства, медицины и многого другого.

В свою очередь Кирилл Залесский акцентировал внимание на том, что компании-резиденты Парка высоких технологий активно работают на внутренний рынок, продвигая собственные уникальные решения. «Они делают повседневную жизнь населения более удобной и комфортной. Только за 2022 год объем реализации IT-продуктов и услуг резидентами ПВТ на внутреннем рынке Беларуси составил 1,3 млрд бел. рублей», – отметил заместитель начальника Секретариата.

В развитие встречи состоялся заинтересованный диалог о возможностях и путях активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере IT и высоких технологий между ПВТ и Кыргызской Республикой.