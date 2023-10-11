Google рассказала о крупнейшей DDoS-атаке, достигшую пика в 398 миллионов запросов в секунду

За последние несколько лет группа реагирования на DDoS-атаки Google заметила тенденцию к экспоненциальному увеличению масштабов распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).

"В прошлом году мы заблокировали крупнейшую на тот момент DDoS-атаку. В августе этого года мы остановили еще более масштабную DDoS-атаку — в 7,5 раз мощнее — в которой также использовались новые методы для взлома веб-сайтов и интернет-сервисов. Эта новая серия DDoS-атак достигла пика в 398 миллионов запросов в секунду (RPS) и опиралась на новую технику HTTP/2 «Rapid Reset», основанную на мультиплексировании потоков, которая затронула несколько компаний, занимающихся инфраструктурой Интернета. Напротив, самая крупная зарегистрированная в прошлом году DDoS-атака достигла пика в 46 миллионов запросов в секунду", - рассказали представители компании в своем блоге.

Последняя волна атак началась в конце августа и продолжается по сей день, она нацелена на крупных поставщиков инфраструктуры, включая сервисы Google, инфраструктуру Google Cloud и других клиентов. Хотя эти атаки являются одними из крупнейших атак, которые когда-либо видел Google, глобальная инфраструктура балансировки нагрузки и предотвращения DDoS-атак помогла сервисам работать. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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