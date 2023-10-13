Сделка Microsoft с Activision на 69 миллиардов долларов одобрена Великобританией

Приобретение Activision Blizzard Inc. корпорацией Microsoft за 69 миллиардов долларов было одобрено британским надзорным органом по вопросам конкуренции, что устранило последнее серьезное глобальное нормативное препятствие, которое стояло на пути заключения крупнейшей в истории игровой сделки.

В пятницу Управление по конкуренции и рынкам заявило, что реструктурированное предложение Microsoft о продаже некоторых прав на игры французскому издателю Ubisoft Entertainment SA удовлетворило все имеющиеся у него опасения по поводу конкуренции. Агентство заявило, что сохранит конкурентоспособные цены и более качественные услуги.

Сделка висела на волоске несколько месяцев, поскольку она столкнулась с опасениями со стороны мировых антимонопольных органов, включая первоначальное вето Великобритании. Тем не менее, оно приобрело неожиданный импульс после того, как Microsoft выиграла судебный иск Федеральной торговой комиссии по поводу этой сделки.