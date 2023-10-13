В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов realme. Теперь смартфоны realme 11 Pro и 11 Pro+ можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат. При этом первый платеж составит 0 рублей.

Смартфоны realme — превосходное качество снимков. Смартфоны обладают камерой, с помощью которой Вы сможете получать фотографии с невероятной детализацией и естественной передачей цвета. Смартфоны также порадуют продуманным функционалом, отвечающим за удобство и безопасность использования.

realme 11 Pro 5G оснащен большим загнутым по краям 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем премиального уровня с разрешением 2412х1080 пикселей и частотой обновления кадра 120 Гц. Дисплей поддерживает до 20 тысяч уровней плавной регулировки яркости и отображает свыше 1 млрд цветов. На тыльной стороне установлена мощная основная камера на 100 Мп с системой оптической стабилизации изображения. Передняя 16-мегапиксельная камера умеет снимать видео в Full HD. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт его емкий аккумулятор на 5000 мАч полностью заряжается всего за 47 минут.

realme 11 Pro+ 5G получила тройную камеру с еще более впечатляющим разрешением основного модуля — 200 Мп. Большой сенсор и широкая диафрагма обеспечивают феноменальную четкость. Технология объединения пикселей позволяет получать прекрасные снимки даже в условиях низкой освещенности. Функция SuperZoom дает 4-кратное приближение без потери качества. Фронтальная камера на 32 Мп поможет получать отличные селфи. Высокую производительность гарантирует мощный 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 6 нм. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, которая заряжает смартфон всего за 27 минут.

Перечень моделей смартфонов realme 11 серии без переплат представлен по ссылке.