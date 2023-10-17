Белорусские космонавтки успешно прошли подготовку в невесомости

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина продолжается подготовка Марины Василевской и Анастасии Ленковой из Беларуси. Об пройденном важном этапе рассказала пресс-служба Роскосмоса.

Под руководством инструкторов ЦПК девушки выполнили два цикла тренировок с режимом невесомости на самолёте-лаборатории Ил-76МДК. Первый полёт был ознакомительным — организму нужно время для адаптации к невесомости, которая длится чуть более 20 секунд, и перегрузкам в две единицы.

Чтобы добиться нужного эффекта, на высоте от 6 до 9 км пилоты выполняют фигуру «горка». Находящиеся в салоне отрываются от пола и в таком состоянии выполняют различные упражнения: перемещение вдоль самолета и от борта к борту, передача грузов, отработка навыков ориентации тела в пространстве. На 1,5 часа полёта приходится до десяти таких «горок

На следующей тренировке задания усложнились: дополнительно выполнялась работа по надеванию скафандров (на это отводится три режима кратковременной невесомости, то есть около минуты), передвижению в них и перемещению грузов.

Инструкторы ЦПК отметили, что участники космического полета за две тренировки на самолете-лаборатории смогли многому научиться и сделать большой объем работы. Также они обратили внимание, что белорусские участницы космического полета достаточно быстро адаптировались к цикличности режимов кратковременной невесомости и перегрузок, у них хорошо развита координация движений и ориентация в пространстве.

Марина Василевская входит в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с Олегом Новицким и Трейси Дайсон, Анастасия Ленкова — в дублирующий, вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на «Союзе МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Хара, а Трейси Дайсон продолжит полёт. Отправление запланировано на март 2024 года.