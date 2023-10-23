В YouTube появятся новые функции

Google объявила о значительном обновлении своей платформы потокового видео YouTube, получившей «три десятка новых функций и обновлений дизайна».

В числе новых функций — «Стабильная громкость», которая обеспечивает лучшее управление звуком на мобильных устройствах. Эта опция автоматически активируется в настройках, чтобы уменьшить раздражающую разницу в громкости при воспроизведении разных роликов. При желании компенсацию громкости можно отключить вручную.

Теперь также можно перемотать видео, установив двойную скорость воспроизведения (в полноэкранном или портретном режиме) длительным нажатием в любом месте плеера (указателем мыши или пальцем, в зависимости от устройства). При достижении нужного участка видеоролика достаточно просто прекратить нажим, чтобы продолжить воспроизведение с обычной скоростью. Эта функция будет доступна в веб-браузере, на планшетах и мобильных устройствах.

Найти нужный фрагмент видео будет проще благодаря опции увеличенного изображения при предварительном просмотре. Чтобы избежать прерывания воспроизведения видео из-за случайного касания экрана видеосервис добавил дополнительную блокировку экрана на телефонах и планшетах.

Google объединила вкладку «Библиотека/Медиатека» (Library/Media Library) и страницу учётной записи в новый раздел под названием «Вы» (You). Здесь можно найти все ранее просмотренные видео, плейлисты, загрузки и покупки, а также настройки своей учётной записи и информацию о канале. Новая вкладка «Вы» должна быть запущена в ближайшее время. Она будет расположена в веб-браузере, мобильных устройствах и планшетах на прежнем месте вкладки «Библиотека/Медиа-библиотека».

YouTube также получит функцию, напоминающую Shazam, для распознавания воспроизводимых песен. Пользователь может воспроизвести, спеть песню или напеть мелодию, и YouTube должен распознать, что это за песня, с помощью искусственного интеллекта. Google хочет представить эту функцию в ближайшие несколько недель, первоначально на устройствах Android.