Apple представила новые MacBook Pro и iMac на чипах серии M3

В ходе презентации Apple которой представлены несколько новых моделей компьютеров семейства Mac, включая ноутбуки MacBook Pro на базе 3-нм процессоров серии M3, а также моноблок iMac, получивший процессор той же серии. Базовый вариант MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем предлагается за $1599.

Базовый M3 включает сочетание четырёх производительных и четырёх экономичных вычислительных ядер, а также 10-ядерного GPU. Вычислительная часть процессора обещает на 35 % превосходит по быстродействию процессор M1, сравнения с M2 не производятся. Графическая часть процессора M3 на 65 % быстрее того же M1. К услугам приложений, работающих с M3, до 24 Гбайт унифицированной памяти, которая распределяется между вычислительной и графической частями.

Процессор M3 Pro уже использует комбинацию из шести производительных и шести вычислительных ядер, а также 18-ядерного GPU, который на 40 % быстрее M1 Pro. Вычислительная часть M3 Pro до 30 % быстрее M1 Pro, но сравнение с прямым предшественником не проводится и в этом случае. Объём поддерживаемой M3 Pro унифицированной памяти достигает 36 Гбайт.

Процессор M3 Max является старшим в линейке, его вычислительная часть имеет асимметричную компоновку: 12 производительных ядер соседствуют с 4 экономичными. Графическая часть процессора использует 40 ядер, она способна превзойти по быстродействию M1 Max на 50–80 %. Процессор M3 Max обеспечивает доступ к 128 Гбайт унифицированной памяти.

Важно, что графическая часть всех процессоров семейства M3 обеспечивает поддержку аппаратной трассировки лучей и технологии сеточных шейдеров (mesh shading). Новые процессоры также получили функцию динамического кеширования, которая позволяет выделять нужный объём памяти, необходимый для работы графического процессора под каждую конкретную задачу. Оптимизация программного обеспечения под это нововведение со стороны разработчиков, как отмечается, не потребуется. У процессоров этого семейства также появился аппаратный декодер AV1, а ещё оно получили улучшенный нейронный сопроцессор, который способен ускорять работу систем машинного обучения.

Процессор Apple M3 лёг в основу моноблока iMac с 24-дюймовым дисплеем с разрешением 4.5К (4480 × 2520 точек), который поступит в продажу 7 ноября по цене от $1299. От 8 до 24 Гбайт оперативной памяти сочетаются с накопителем ёмкостью от 256 Гбайт до 2 Тбайт. Система способна одновременно обрабатывать до 12 видеопотоков в разрешении 4K, в программе Adobe Photoshop работа с фотографиями ускорена в два раза, а офисные приложения типа Safari или Microsoft Excel ускорены на величину до 30 % по сравнению с iMac на M1. Предусмотрена поддержка беспроводного интерфейса Wi-Fi 6E.

В остальном особых изменений в моноблоке не предусмотрено, он будет предлагаться в прежней цветовой гамме и даже не откажется от портов Lightning для подключения периферийных устройств. Разве что при производстве корпусных деталей моноблока стали активно использоваться материалы, полученные в результате вторичной переработки, но на характеристиках это никак не скажется. В составе iMac у процессора M3 количество графических ядер может варьироваться между 8 и 10 штуками, в последнем случае модификация моноблока будет в базе стоить $1499.

Базовый вариант MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем на основе чипа M3 будет предлагаться по цене $1599, что на $300 дороже самого дешёвого MacBook Pro на чипе M2, и начнёт поставляться 7 ноября. Новинка заменит собой 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M2, она окажется на 60 % быстрее. Спорный элемент управления в виде сенсорной линейки Touch Bar остался в прошлом. Ноутбук предлагается только с 8 Гбайт памяти и только в двух цветах: серебристом или сером. Чёрный цвет доступен только для более дорогих модификаций MacBook Pro, которые тоже были представлены сегодня.

Ноутбуки MacBook Pro на базе процессора M3 Pro получили прибавку по доступному объёму оперативной памяти, он вырос с 32 до 36 Гбайт. Сам процессор в их составе предлагает 12 вычислительных и до 18 графических ядер. Версия ноутбука с 16-дюймовым дисплеем способна проработать без подзарядки до 22 часов, по данным Apple. Новинки этого модельного года сохранили дисплеи типа Mini LED, три порта Thunderbolt, один HDMI, устройство для чтения карт SD, камеру с поддержкой разрешения 1080p, шесть динамиков акустической системы и порт для подключения зарядного устройства с магнитным разъёмом MagSafe. При воспроизведении контента SDR предельная яркость дисплея выросла на 20 % до 600 нит. В начальной конфигурации 14-дюймовый MacBook Pro на основе M3 Pro стоит $1999, вариант с 16-дюймовым дисплеем оценивается в $2499. Заказы уже принимаются, поставки начнутся 7 ноября.

Самые дорогие и производительные ноутбуки серии MacBook Pro на основе процессора M3 Max придётся ждать до конца ноября. Им уже положено до 128 Гбайт оперативной памяти, а объём твердотельного накопителя может достигать 8 Тбайт. В такой конфигурации MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем будет стоить $7199. Ноутбуки этого семейства на основе процессоров M3 Pro и M3 Max предлагаются в новом чёрном цвете Space Black вместо прежнего тёмно-серого, покрытие оптимизировано с точки зрения способности оставлять на нём отпечатки пальцев пользователей.