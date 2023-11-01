Сервисы «Яндекс 360» для бизнеса запускаются в Беларуси

Команда Яндекса объявила о расширении географического охвата универсального набора сервисов «Яндекс 360» для работы. «Яндекс 360» и Mont, один из крупнейших дистрибьюторов ПО, договорились о стратегическом партнерстве по развитию бизнеса в Беларуси.

В пресс-службе Яндекса рассказали:

Теперь владельцы бизнеса из Беларуси смогут организовать качественное, надежное и безопасное общение сотрудников как внутри компании, так и с внешними партнерами.

Партнеры Mont в Беларуси смогут оценить «Яндекс 360» для бизнеса, обучить своих специалистов работе с основными инструментами сервисов платформы и получить поддержку напрямую от команды виртуального офиса. Программа реализуется по реселлерской схеме, когда партнеры Mont могут предлагать облачные решения из портфеля провайдера. Помимо присутствия во всех федеральных округах России, офисы Mont работают еще в 10 странах СНГ.

В «Яндекс 360» для бизнеса входят корпоративная «Яндекс Почта», «Яндекс Диск», «Яндекс Телемост», «Яндекс Календарь», «Яндекс Рассылки» и «Яндекс Мессенджер». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи и многое другое.