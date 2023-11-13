Amazon может отказаться от Android в пользу собственной ОС Vega

Amazon разрабатывает собственную операционную систему под внутренним названием Vega, которая заменит Android на выпускаемых ею телевизорах Fire TV, интеллектуальных дисплеях и других подключённых устройствах.

По данным ресурса, для разработки новой операционной системы была сформирована отдельная команда, которая работает над ОС Vega с 2017 года. В сентябре прошлого года сотрудник Amazon сообщил на анонимном форуме технических работников Blind, что компания работает над созданием «конкурента iOS/Android для всех устройств и Интернета вещей». Он отметил, что компания «сейчас сосредоточена на SDK и дополнительных преимуществах, которые помогут убедить разработчиков использовать его».

По словам источника, новая система уже была протестирована на Fire TV, и Amazon сообщила отдельным партнёрам о планах по переходу на новую платформу приложений в ближайшем будущем. Источник полагает, что телевизоры Fire TV на базе ОС Vega могут появиться на рынке уже в следующем году.

Пока неясно, будет ли ОС Vega установлена в планшетах Amazon Fire, которые в значительной степени полагаются на нативные приложения Android. Хотя для компании было бы логичным шагом в полной мере интегрировать новую ОС в экосистему своих продуктов.