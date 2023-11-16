SpaceX получила разрешение на запуск Starship

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о выдаче компании SpaceX лицензии на проведение испытаний корабля Starship с ускорителем Super Heavy. Двухчасовое окно для запуска откроется в пятницу 17 ноября в 08:00 по местному времени (в 16:00 мск).

Как сообщило FAA в сети X, компания SpaceX выполнила все требования по безопасности, охране окружающей среды, страховой и финансовой ответственности. Последним препятствием для получения лицензии на запуск оставалось разрешение от природоохранных органов, хотя дата повторного запуска была утверждена до получения их согласия.

Первая попытка запустить корабль Starship с ускорителем Super Heavy на орбитальную высоту (ракета пока не готова для выхода на орбиту) в апреле этого года закончилась провалом. Ракету пришлось ликвидировать в воздухе, что тоже произошло с существенной задержкой и этом могло привести к печальным последствиям. По словам SpaceX, разрушения в ускорителе, вызвавшие катастрофу, повредили связь с главным компьютером ракеты, и это не дало сработать зарядам для ликвидации ракеты по сигналу с земли.

Также в ходе старта ракета повредила стартовый стол, обломки которого, в свою очередь, разлетелись по огромной территории и привели к повреждению оборудования космодрома и кое-какой частной собственности в близлежащем посёлке. По крайней мере, сообщается о повреждении одного частного автомобиля. Масштаб разрушений заставил FAA выдвинуть компании десятки требований, без удовлетворения которых лицензия на повторный запуск ни в коем случае не могла быть выдана

Судя по всему, SpaceX учла все замечания. Также были внесены изменения в ракету. Например, теперь ускоритель отделится от корабля в режиме горячего разъединения. Корабль Starship запустит двигатели ещё до момента отсоединения, тогда как в ходе первого запуска сначала происходило отсоединение от ускорителя, и только потом Starship запускал двигатели. Кроме того, введена в эксплуатацию новая электронная система управления вектором тяги (TVC) для двигателей Super Heavy Raptor. Наконец, стартовый стол получил площадку из стали и систему водяного гашения пламени.

Если всё пройдёт нормально, ракета и корабль пробудут в воздухе 90 минут с последующим падением корабля в океан. Резервные даты запуска, если помешает погода или возникнут проблемы с оборудованием, назначены на 18 и 19 ноября.