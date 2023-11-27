Google Calendar вскоре перестанет поддерживаться на миллионах старых Android

Компания Google готовится к скорому сокращению поддержки фирменного календаря Google Calendar на устройствах с операционной системой Android. Энтузиасты обнаружили, что вскоре из приложения пропадёт поддержка операционной системы Android Nougat и более ранних версий.

Недавнее обновление Google Calendar получила новый флаг под названием UnsupportedOperatingSystem__enabled. Если включить его, появляется всплывающее сообщение, предлагающее обновиться до Android Oreo (8.0) или более свежей версии, чтобы приложение продолжало работать, при условии, что вы используете более старую версию Android.

При этом Android 7 Nougat стала доступна в 2016 году вместе с оригинальным смартфоном Google Pixel. Сейчас только 2,6% пользователей Android используют телефоны под управлением 7.0 Nougat или 7.1 Nougat, в то время как Android 13 занимает лидирующие позиции среди версий Android: она установлена на 22,4% всех устройств. В общем и целом, под управлением Android Nougat всё ещё работают миллионы устройств.