Миллионы пользователей Android останутся без новых версий Chrome

Компания Google сообщила, что срок поддержки браузера Chrome на Android 7 подходит к концу.

С начала 2024 года для использования новых версий браузера Chrome потребуется устройство с ОС Android не ниже 8-й версии. На текущий момент актуальной версией браузера, которую поддерживает Android 7, является Chrome 119. Google предупреждает пользователей о необходимости обновиться до Android 8 и выше, чтобы загрузить готовящуюся к выходу версию Chrome 120.

Напомним, ранее стало известно, что вскоре и приложение Google Calendar перестанет поддерживать на Android 7 и ниже.

По данным StatCounter, доля операционной системы Android 7 составляет около 2%. Казалось бы, немного, но тем не менее в абсолютном выражении это означает, что миллионы пользователей останутся без новых версий популярных приложений.