Tesla официально выпустила Cybertruck

После четырех лет задержек и ошибок наконец-то официально представлен Tesla Cybertruck. Генеральный директор Tesla Илон Маск провел мероприятие на заводе компании в Остине, штат Техас, рекламируя возможности буксировки, пуленепробиваемые двери и скорость. Несколько клиентов получили свои Cybertrucks на мероприятии.

Самая дешевая заднеприводная модель не будет доступна до 2025 года, ее цена начинается с 60 990 долларов США, в то время как топовая модель Cyberbeast стоит 99 990 долларов США и имеет запас хода 320 миль.

Первоначально производство планировалось начать в конце 2021 года, но оно было отложено из-за нехватки поставок и производственных сложностей. Ожидается, что на начальном этапе компания выпустит лишь небольшое количество экземпляров, поскольку производство продолжает расти.

Прототипы Cybertruck впервые начали появляться в этом году, подогревая ажиотаж вокруг поляризационного автомобиля странной формы. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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