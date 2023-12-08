Мониторы AOC и Philips стали обладателями звания EPEAT Climate+ Champions

Компания MMD и AOC сообщают о получении ими сертификата EPEAT Climate+. Теперь их логотипы размещены на сайте EPEAT, что свидетельствует о важной роли и признании этих компаний в сфере экологически безопасных технологий. Этот сертификат подчеркивает стремление к разработке высокопроизводительных продуктов, соответствующих строгим экологическим стандартам.

В условиях стремительно нарастающего климатического кризиса возникает острая необходимость в инновационных решениях во многих отраслях, особенно в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эта актуальная экологическая проблема требует немедленных действий как от производителей, так и от потребителей.

Сертификат EPEAT Climate+: новый стандарт

Сертификат EPEAT Climate+ подтверждает, что мониторы AOC и Philips являются лидерами в области создания экологичных устройств. Процесс сертификации, контролируемый организацией Global Electronics Council (GEC), требует соблюдения строгих критериев, обеспечивающих разработку и производство продукции с учетом необходимости снижения ее углеродного следа и смягчения последствий изменения климата. EPEAT Climate+ Champions - это производители, продукция которых зарегистрирована в системе EPEAT и получила сертификат EPEAT Climate+.

Список требований к продукции для получения сертификата EPEAT Climate+

Для получения сертификата EPEAT Climate+ продукция должна соответствовать нескольким ключевым критериям, отражающим комплексный подход к вопросам устойчивого развития:

Публичная и подтвержденная третьими сторонами информация о выбросах парниковых газов в процессе производства. Производственные процессы, в которых приоритет отдается энергоэффективности. Приверженность научно обоснованным целям по сокращению выбросов парниковых газов. Использование возобновляемых источников энергии в производстве продукции. Соответствие высоким стандартам энергоэффективности продукции.

Эти критерии, разработанные в сотрудничестве с широким кругом заинтересованных сторон, включая производителей, ученых, политиков и сторонников устойчивого развития, призваны обеспечить соответствие продукции самым высоким отраслевым стандартам по декарбонизации.

Приверженность комплексной основе устойчивого развития

Сертификат подтверждает не только экологичность продукции, но и ответственный подход компаний, выпускающих ее. Сторонние эксперты по проверке, одобренные GEC, подтверждают соблюдение всех необходимых климатических критериев, что значительно повышает уровень доверия к сертификату EPEAT Climate+.

Влияние на потребителей и окружающую среду

Данный сертификат приобретает особую значимость в эпоху, когда потребители все чаще задумываются об экологических последствиях своего выбора. Он помогает покупателям быстро определять продукты, разработанные и произведенные с учетом требований по снижению воздействия на климат, и тем самым вносить свой вклад в коллективные усилия по смягчению климатического кризиса.

Достижение компаний AOC и Philips Monitors позволяет потребителям принимать взвешенные решения и выбирать продукты, которые соответствуют их представлениям об экологической ответственности. Постоянное стремление компаний AOC и Philips к снижению выбросов углекислого газа и развитию экологически безопасных технологий в электронной промышленности является основой их корпоративной этики.

На пути к экологически безопасному будущему

Получение компаниями AOC и Philips Monitors сертификата EPEAT Climate+ является важным шагом на пути к устойчивому развитию. Оно демонстрирует активный подход к внедрению принципов устойчивого развития в производство и отражает стремление компаний к благополучию как окружающей среды, так и потребителей.