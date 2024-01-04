LG создала самый быстрый игровой OLED-дисплей

LG Display продемонстрировала новый OLED-дисплей, который вскоре может появиться в игровых мониторах высокого класса. Эта панель с диагональю 27 дюймов и разрешением 1440p сочетает в себе быстрое время отклика 0,03 мс и частоту обновления 480 Гц, что делает ее самой быстрой на данный момент среди OLED-дисплеев.

Новый экран LG даже лучше, чем у 32-дюймового игрового OLED-монитора с двойной частотой обновления (32GS95UE), анонсированного в декабре. LG Display составит конкуренцию панели, недавно анонсированной производителем дисплеев Samsung, которая предлагает более низкую частоту обновления 360 Гц и разрешение 1440p. Компания уже использовала эту панель для своего нового 27-дюймового игрового монитора Odyssey OLED G6.

LG Display утверждает, что панель оснащена технологией META Technology. Это функция, которая должна обеспечить лучшую яркость и более широкие углы обзора. Компания также утверждает, что излучает «самый низкий уровень синего света». Пока еще слишком рано говорить о том, примут ли какие-либо игровые компании новую панель LG Display.

LG Display планирует выпустить 27-дюймовую OLED-панель с частотой 480 Гц в первой половине этого года и продемонстрирует полную линейку игровых OLED-дисплеев во время CES 2024.