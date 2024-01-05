Первым партнером Tesla по умному дому стала Samsung SmartThings

В преддверии выставки CES 2024 Tesla и Samsung объявили, что объединяются в области управления энергопотреблением для умных домов. Пользователи платформы Samsung SmartThings смогут подключаться к продуктам Tesla, таким как домашний аккумулятор Powerwall.

При подключении к Powerwall SmartThings Energy может синхронизироваться с функцией «Storm Watch», чтобы пользователи получали уведомления о плохой погоде, например, на телефоне или телевизоре Samsung. Помимо Powerwall, SmartThings Energy сможет подключаться к другим продуктам Tesla, включая электромобили и солнечные инверторы. Сотрудничество возможно благодаря API Tesla, которым, по утверждению Samsung, SmartThings Energy воспользовалась первой.

Результаты сотрудничества будут представлены на стенде Samsung на выставке CES на следующей неделе, но более широкое распространение решений не планируется до второго квартала 2024 года. В сообщении в блоге также предупреждается, что функции, перечисленные в нем, могут измениться.