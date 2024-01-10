В Саудовской Аравии представили опыт и передовые разработки резидентов ПВТ

Министр иностранных дел Республики Беларуси Сергей Алейник посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. В состав делегации вошел заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский, сообщает пресс-служба ПВТ.

Взаимная готовность сторон к развитию партнерских связей подтверждена в ходе встреч Кирилла Залесского с руководством Национальной программы технологического развития, Саудовской администрации данных и искусственного интеллекта, а также стартап-акселератора Misk. Представитель руководства Секретариата Набсовета ПВТ также принял участие в переговорах белорусской делегации в Научно-технологическом городке им. Короля Абдель Азиза.

Саудовская сторона проявила заметный интерес к опыту белорусского Парка высоких технологий в построении экосистемы для развития технологических компаний, а также к передовым разработкам резидентов ПВТ.

С руководством Национальной программы технологического развития состоялся заинтересованный диалог о формировании условий для поддержки инновационного развития национальных экономик.

В стартап-акселераторе Misk, который входит в структуру Фонда принца Мухаммеда бин Салмана, обсужден опыт формирования программ поддержки перспективных стартапов.

Руководство Научно-технологического городка выразило заинтересованность во взаимодействии по проектам, связанным с развитием систем «умного города», оптических технологий и передовых технологий в сфере энергетики и медицины.