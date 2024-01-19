Gartner: мировые расходы на ИТ вырастут до $5 трлн в 2024 году

Ожидается, что мировые расходы на ИТ в 2024 году составят $5 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2023 году, согласно последнему прогнозу Gartner. Это меньше, чем в предыдущем квартале, когда прогнозировался рост на 8%. Хотя генеративный искусственный интеллект (GenAI) пользовался большим успехом в 2023 году, он не окажет существенного влияния на рост расходов на ИТ в ближайшей перспективе.

«Хотя GenAI изменит все, он не окажет существенного влияния на расходы в ИТ подобно интернету вещей, блокчейну и другими крупными трендами, с которыми мы столкнулись», — сказал Джон-Дэвид Лавлок, вице-президент и аналитик Gartner. «2024 станет годом, когда организации действительно будут инвестировать в планирование использования GenAI, однако расходы на ИТ будут определяться прибыльностью, трудовыми ресурсами и т.д.».

Общий темп роста расходов на ИТ в 2023 году составил 3,3%, что всего на 0,3% больше, чем в 2022 году. В 2024 году динамика восстановится: общие расходы на ИТ увеличатся на 6,8%.

Методика прогнозирования ИТ-расходов Gartner в значительной степени опирается на тщательный анализ продаж более тысячи поставщиков по всему спектру ИТ-продуктов и услуг. Gartner использует первичные методы исследования, дополненные вторичными исследовательскими источниками, для создания комплексной базы данных о размере рынка, на которой можно основывать свой прогноз.