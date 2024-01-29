Microsoft изменила интерфейс установки Windows 11

Microsoft представила обновление операционной системы Windows 11 с новыми функциями и переработанным впервые за десять лет интерфейсом установки.

Разработчики добавили сюда Voice Clarity — функцию, работающую на основе алгоритмов искусственного интеллекта, которая улучшает качество голоса во время видеовызовов в приложениях для связи. Изменения коснулись и "экранного диктора": он научился лучше распознавать текст на изображениях и получил поддержку чтения закладок, документов и комментариев в Word. Ускорить его работу пользователь может с помощью команды "Говори быстрее".

Также в системе фиолетовый фон поменялся на белый. Пользователю предлагается полностью переустановить Windows, из-за чего исчезнут все данные, или исправить ее.