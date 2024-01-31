SpaceX впервые запустила космический грузовик Cygnus

SpaceX запустила на орбиту грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, который доставит более 3,7 тонн различных грузов на Международную космическую станцию. Миссия Cygnus NG-20 стала первым запуском данного корабля на ракете SpaceX Falcon 9. Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 января в 12:07 по местному времени (20:07 мск).

Запуск стал началом 20-й грузовой миссии Cygnus. Компания SpaceX не участвовала в предыдущих 19 — все они были осуществлены с помощью ракет Antares или Atlas V. Компания Northrop Grumman назвала этот корабль Cygnus в честь Патрисии Робертсон (Patricia Robertson), астронавта NASA, погибшей в 2001 году в авиакатастрофе. Она была отобрана в корпус астронавтов в 1998 году и должна была полететь на МКС в 2002 году.

Через 8 минут и 20 секунд после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, мягко приземлившись на мысе Канаверал. Согласно описанию миссии SpaceX, это был 10-й запуск и приземление для данной первой ступени ракеты-носителя.

Cygnus — один из трех грузовых кораблей, которые в настоящее время обслуживают МКС, наряду с Dragon компании SpaceX и российским кораблем «Прогресс». «Прогресс», как и Cygnus, является одноразовым космическим кораблем, а Dragon — многоразовым, он выдерживает путешествие через атмосферу Земли и мягко падает на парашютах в океан.