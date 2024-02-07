Известный техноблогер сравнил аккумуляторы Samsung Galaxy S24 Ultra и HONOR Magic6 Pro

Известный техноблогер Unbox Therapy опубликовал небольшое видео со сравнительным тестом аккумуляторов Samsung Galaxy S24 Ultra, который уже доступен к заказу в Беларуси, и HONOR Magic6 Pro, который компания планирует представить на глобальном рынке на выставке Mobile World Congress в Барселоне 25 февраля.

Как понятно по видео, тест проходил в два этапа. На первом Unbox Therapy поместил смартфоны в морозильную камеру, где они провели сначала 20 часов до промежуточного результата. Через 48 часов смартфон HONOR Magic6 Pro все еще имел 33% заряда, в то время как Samsung Galaxy S24 Ultra разрядился полностью.

Второй этап проходил в реальных условиях — в течение многих часов блогер катался на лыжах в горах в весьма экстремальных для теста условиях. Результаты теста блогер объясняет применением аккумулятора нового типа в смартфоне от HONOR.

Напомним, что недавно блогер PhoneBuff провел необычное тестирование батареи Honor Magic 6 Pro, поместив его в "криокамеру" с температурой -20 по Цельсию.