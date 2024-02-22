Национальный детский технопарк и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве

21 февраля состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным детским технопарком и индустриальным парком «Великий камень».

Соглашение было подписано с целью обеспечения необходимых условий для профессионального самоопределения детей и молодежи в сфере науки, а также для поддержки развития стартапов и научно-технических проектов в реализации инновационных идей. Меморандум предусматривает тесное взаимодействие в вопросах обмена информацией, опытом работы и организации совместных мероприятий.

«Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным. Администрация парка готова оказывать поддержку по всем вопросам. Мы всегда открыты для партнерства и новых инициатив!» – заявил Первый заместитель главы администрации индустриального парка «Великий камень» Петр Якимов.

Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко, в свою очередь, также выразил уверенность, что «сотрудничество позволит создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития одаренных учащихся».