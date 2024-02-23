Microsoft и Intel заключили сделку по созданию специализированных чипов

Intel будет производить специальные чипы, разработанные Microsoft, в рамках сделки, стоимость которой, по словам Intel, превышает 15 миллиардов долларов. Intel объявила о партнерстве на своем мероприятии Intel Foundry. Хотя ни одна из компаний не уточнила, для чего будут использоваться эти чипы, Bloomberg отметил, что Microsoft планирует собственные разработки как для процессоров, так и для ускорителей искусственного интеллекта.

«Мы переживаем очень захватывающий сдвиг платформы, который фундаментально изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в официальном пресс-релизе.

В чипах будет использоваться процесс Intel 18A, который стал важной частью ее дорожной карты с тех пор, как компания вернула генерального директора Пэта Гелсингера. Компания рассчитывает на то, что услуги по литью микросхем вернут ее на лидирующие позиции в мире производства микросхем, и похоже, что Microsoft станет первым крупным заказчиком этого проекта.