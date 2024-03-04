SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с российским космонавтом

Роскосмос сообщил о старте космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным к Международной космической станции (МКС).

Запуск с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде состоялся 4 марта в 6:53 мск. Процесс вывода корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли без проблем. Ожидается, что стыковка Crew Dragon с МКС состоится 5 марта в 11:00.

Александр Гребенкин стартовал в космос в составе экипажа миссии Crew-8, включающего также астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс. Это уже четвертый случай, когда российские космонавты летят на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. Ранее по такой схеме на МКС отправились Анна Кикина (Crew-5), Андрей Федяев (Crew-6) и Константин Борисов (Crew-7).

Сообщается, что в следующей миссии Crew-9 планируется участие еще одного специалиста по полетам от Роскосмоса — Александра Горбунова.