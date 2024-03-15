Космический корабль Starship облетел вокруг земного шара с третьей попытки

Космический корабль SpaceX был уничтожен во время возвращения на Землю после почти завершения третьего испытательного полета.

120-метровая система, которая весит около 5000 тонн при полной заправке, взлетела с космодрома SpaceX под названием Starbase в Мексиканском заливе в Бока-Чика, штат Техас. SpaceX планирует в будущем использовать космический корабль для доставки астронавтов на Луну и Марс.

Корабль впервые облетел вокруг земного шара, но контакт был потерян на заключительных этапах испытания, как только он снова вошел в атмосферу. Предположительно, он либо сгорел, либо развалился при входе в атмосферу.

«Корабль потерян. Поэтому приводнения сегодня не будет», — сказал Дэн Хуот из SpaceX. «Но опять же, невероятно видеть, как далеко мы продвинулись на этот раз». Илон Маск, миллиардер-основатель SpaceX, заявил в своей социальной сети X: «SpaceX прошел долгий путь».