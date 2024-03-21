Первая белорусская женщина-космонавт сегодня отправится на МКС

Белоруска Марина Василевская полетит на МКС с россиянином и американкой. Она станет первой белоруской-космонавтом. Корабль «Союз МС-25» отправится к Международной космической станции (МКС) 21 марта 2024 года, пишет РБК.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» намечен на 16:21 мск. Корабль доставит на МКС экипаж 21-й экспедиции посещения.

В состав экипажа входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, белорусская участница космического полета Марина Василевская и бортинженер, астронавт NASA Трейси Дайсон. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской — ее соотечественница Анастасия Ленкова.

В рамках миссии корабля запланировано семь экспериментов, включая пять научно-исследовательских и еще два образовательных, сообщил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси Иван Буча.

После двухнедельной экспедиции на станции Новицкий и Василевская вернутся 2 апреля на «Союзе МС-24» с астронавткой NASA Лорал О'Харой. Миссия американки Дайсон продолжится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.