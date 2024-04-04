4 апреля отмечают День веб-мастера

День веб-мастера отмечается ежегодно 4 апреля, хотя официально он не закреплён в перечне памятных дат Беларуси и не является общегосударственным выходным днём.

Популяризация этого события тесно связана с распространением интернета. Дата имеет символическое значение, так как выпадает на Всемирный день Интернета. Кроме того, 4 апреля (4.04) ассоциируется с кодом ошибки 404 "Страница не найдена", который появляется у пользователей при возникновении проблем с доступом к сайту. Одна из основных задач веб-мастеров — сделать так, чтобы пользователь с такой ошибкой не сталкивался.

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