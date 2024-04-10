Власти США намерены запретить своим гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»

Администрация Президента США Джозефа Байдена намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского происхождения, пишет Cnews.

Как сообщает СМИ, вопрос уже на финальной стадии проработки, и публикация соответствующего приказа ожидается в ближайшие несколько недель – буквально до конца апреля 2024 г. Под нововведение уже подогнана законодательная база – американский Минторг получил соответствующие полномочия на основании указов Байдена и его предшественника – Дональда Трампа.

По словам источников CNN среди американских чиновников, причина грядущего запрета на использование ПО «Лаборатории Касперского» на компьютерах частных компаний, а также простых пользователей – это «угроза национальной безопасности», которую российский антивирусный софт якобы таит в себе. Одной из целей приказа будет снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США.