Acer представила новый портативный игровой ноутбук с ИИ

Acer представила последнее дополнение к своей игровой линейке — новый Predator Helios Neo 14. Это мощный портативный компьютер, оснащенный новейшими процессорами Intel Core Ultra, открывающий возможности искусственного интеллекта на ноутбуке.

Девайс отличается улучшенным дисплеем, более быстрым графическим ускорителем и процессором Intel поколения Meteor Lake. Кроме того, это компактный лэптоп, в основе которого лежит 14,5-дюймовый экран формата 16:10, демонстрирующий высокую частоту кадров до 165 Гц.

Разрешение матрицы составляет 3072×1920 точек с плотностью пикселей 250 ppi. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB, а также поддержка технологии Nvidia G-Sync для предотвращения разрыва изображения во время игрового процесса. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 9 185H, который имеет 6 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой до 5,1 ГГц и 8 эффективных ядер с частотой до 3,8 ГГц.

Predator Helios Neo 14 начнет продаваться уже в мае. Стоимость новинки в США составит 1800 долларов.