12 апреля отмечается День космонавтики

Сегодня отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года корабль-спутник «Восток» был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Пилотом корабля был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.

Пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Старт корабля прошел успешно, и после отделения последней ступени ракеты-носителя «Восток» совершил свободный полет вокруг нашей планеты.

При запуске Гагарин скомандовал «Поехали!» — эта фраза впоследствии стала крылатой. В полете он кораблем не управлял — «Восток» облетел Землю с помощью автоматической программы, так как никто не представлял, что может случиться с пилотом после выхода в космос. Он следил за состоянием всех систем «Востока», а также докладывал по радиосвязи на Землю о том, что видит.