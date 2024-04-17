Samsung разработала самую быструю оперативную память в классе — LPDDR5X с эффективной частотой 10,7 ГГц

Samsung сообщила о разработке первой в отрасли оперативной памяти LPDDR5X с эффективной частотой до 10,7 ГГц.

Микросхемы данной памяти производятся по техпроцессу 12-нанометрового класса, благодаря чему это самые маленькие чипы LPDDR среди существующих.

Память LPDDR5X-10700 от Samsung повышает производительность более чем на 25%, а ёмкость — более чем на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, она также увеличивает ёмкость одного модуля мобильной памяти до 32 ГБ. В пресс-релизе Samsung говорит, что и повышенная частота, и повышенная ёмкость пригодятся на рынке, где активно развивается искусственный интеллект. Массовое производство новой памяти начнется во второй половине года.