Microsoft представила изменения в работе веб-версии магазина приложений Microsoft Store

Компания Microsoft представила значительные изменения в работе собственной веб-версии магазина приложений Microsoft Store. Теперь каждый пользователь имеет возможность загружать исполняемые файлы приложений прямо с веб-сайта, используя новые «веб-установщики».

Магазин приложений после обновления предлагает упрощённую загрузку приложений и требует меньше действий со стороны пользователей для этого. Раньше, если вы хотели установить программу с помощью веб-версии Microsoft Store, вам нужно было сделать три щелчка мышью: один на веб-сайте, один в диалоговом окне и ещё один – в мини-окне магазина.

Такая процедура была предназначена для борьбы с вредоносными скриптами. Теперь схема упрощается за счёт того, что один загружаемый пакет может управлять необходимыми компонентами, правами, загрузками и установками.

Для загрузки приложения теперь требуется всего два щелчка мышью — один для загрузки пакета и один для его запуска. Кроме того, облегченные установщики работают быстрее, чем отдельное приложение Microsoft Store. Новые веб-установщики можно также использовать, чтобы получить несколько приложений одновременно.