США ввели новый пакет санкций против ряда крупных российских IT-компаний

Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против ряда крупных российских IT-компаний. 1 мая в чёрный список попали такие компании, как корпорация «Ланит», группа компаний IBS, группа «Астра» и другие, сообщает «Коммерсантъ».

Для «Ланит» и IBS санкции стали неожиданностью, и представители компаний пока не прокомментировали ситуацию. А вот «Астра» заявила, что санкции не повлияют на её бизнес, по данным СМИ.

Помимо крупных системных интеграторов и разработчиков ПО, ограничения затронули и более узкоспециализированные компании. Например, «Сисофт Девелопмент», которая создает ПО для инженерных расчетов в строительстве и архитектуре. А также разработчики решений в сфере кибербезопасности и оцифровки документов — «Аладдин Р.Д.», «Сикрет Технолоджис» и корпорация «ЭЛАР».

Кроме юридических лиц, санкции затронули и ряд физических лиц, а также компании из других стран, которые помогали России обходить ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Речь идёт о фирмах из Гонконга, Турции, ОАЭ, Словакии, Бельгии. Министерство финансов США указало, что эти компании выступали в роли посредников при закупках электронных компонентов и технологий для российской промышленности и военного комплекса.

Также американские власти особо выделили шесть российских фирм, которые открыто заявляли о готовности помочь в обходе санкций. Среди них «Артмарин», «Импортекс», «ПВ Бридж» и другие.