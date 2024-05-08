Компании Dell исполнилось 40 лет

В 1984 году Майкл Делл (Michael Dell) зарегистрировал компанию под названием Dell Computer Corporation, которая начала работу под брендом PC's Limited. За последующие четыре десятилетия её история отразила историю мира персональных компьютеров.

19-летний Майкл Делл, первокурсник Техасского университета, начал небольшой бизнес, закупив на $1000 комплектующие для ПК и начав принимать заказы на модернизацию компьютеров IBM. К концу года компания собирала на заказ ПК, которые могли сравниться с IBM PC, но стоили вдвое дешевле. В первые месяцы, как потом писал Делл, штат компании состоял из «трёх парней с отвёртками, сидящих за шестифутовыми (1,83 м) столами и модернизирующих машины».

За год компания переехала в помещение площадью 2,8 тыс. м², а годовой объём продаж достиг $60 млн. Четыре года спустя, 22 июня 1988 года, компания отказалась от марки PC's Limited и стала публичной с рыночной капитализацией $85 млн. В 2000 году капитализация Dell достигла $100 млрд, но лопнувший пузырь доткомов вернул отрасль на землю.

В своём последнем годовом отчёте Dell Technologies сообщила, что у неё 133 тыс. сотрудников по всему миру. Более 21 % из $101 млрд выручки поступили от услуг, а ещё $9,3 млрд компания получила в виде специальных дивидендов при поглощении Vmware компанией Broadcom. Сегодня Dell продолжает выпускать ПК и периферийные устройства: настольные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции, мониторы и док-станции — при этом половина продаж приходится вне США.