В Почте Mail.ru появилась новая функция, которая позволяет легко и быстро делиться важной информацией с друзьями, коллегам или семьей. Пользователи смогут отправлять как часть письма, так и всю ветку переписки, включая вложения.

Для того, чтобы поделиться письмом, не нужно знать электронный адрес получателя: Почта сгенерирует приватную ссылку, которую можно отправить любым удобным способом, например, в мессенджере (например, в VK Мессенджере) или в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники). Пользователям больше не придется тратить время на создание скриншотов, копирование текста и сохранение прикрепленных файлов.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть письмо, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать адресата. Кроме того, пользователи, с которыми поделись письмом со спамом, смогут сообщить о нарушении одним нажатием кнопки «Спам».