В Почте Mail.ru появилась новая функция

В Почте Mail.ru появилась новая функция, которая позволяет легко и быстро делиться важной информацией с друзьями, коллегам или семьей. Пользователи смогут отправлять как часть письма, так и всю ветку переписки, включая вложения.

Для того, чтобы поделиться письмом, не нужно знать электронный адрес получателя: Почта сгенерирует приватную ссылку, которую можно отправить любым удобным способом, например, в мессенджере (например, в VK Мессенджере) или в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники). Пользователям больше не придется тратить время на создание скриншотов, копирование текста и сохранение прикрепленных файлов.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть письмо, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать адресата. Кроме того, пользователи, с которыми поделись письмом со спамом, смогут сообщить о нарушении одним нажатием кнопки «Спам».

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 