Google позволила делиться паролями с членами семьи

Менеджер паролей Google теперь позволяет делиться паролями с членами семьи, хотя и в ограниченной степени, передаёт Android Authority. Функция доступна только для пользователей, добавленных в одну семейную группу.

Компания анонсировала эту функцию в феврале 2024 года в рамках «Дня безопасного интернета», но развёрнута она лишь сейчас, с обновлением Google Play Services v24.20 от мая 2024 года. Совместное использование паролей строго ограничивается членами семейной группы. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо создать семейную группу и добавить участников, которые смогут ей пользоваться. В настольной версии она пока не включена, уточняет Android Authority.

Google привела пару примеров, когда функция совместного использования паролей может оказаться полезной. Она пригодится, если два члена семьи пользуются доступом к системе детского сада через одну учётную запись, или когда ребёнок открывает доступ к своим школьным заданиям лишь одному из родителей.