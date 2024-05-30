30 мая в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент, сообщает пресс-служба Парка.

Им стало ООО «ВостокТехно Групп» (Беларусь). Компания организует в парке производство видеоэндоскопических систем. Планируется выпуск таких модификаций, как видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеобронхоскопы. Инвестиционный прооект резидента имеет импортозамещающий характер.

Также в парке зарегистрирован новый субъект инновационной деятельности - ООО «ГВАДИС ГРУПП» (Беларусь). Он будет реализовывать инновационный проект по разработке, проектированию и созданию оборудования для промышленных систем термической обработки металлов.