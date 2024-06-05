Космонавт Олег Кононенко первым в истории провёл в космосе 1000 суток

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым человеком в истории, который провёл в космосе 1000 суток. Отработав текущую миссию до конца, он к концу сентября наберёт в общей сложности 1110 суток пребывания в космосе.

В свой пятый полёт на МКС Олег Кононенко отправился 15 сентября 2023 года на корабле Союз МС-24. До него рекорд продолжительности пребывания в космосе удерживал россиянин Геннадий Падалка, который осуществил пять космических полётов и пробыл на орбите в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд — рекорд своего коллеги Кононенко побил 4 февраля 2024 года. Третьим значится Юрий Маленченко, который побывал на МКС шесть раз и провёл в космосе 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд. В десятке рекордсменов есть лишь один астронавт NASA — американка Пегги Уитсон (Peggy Whitson) пробыла в космосе 675 суток 3 часа 50 минут 12 секунд.

Миссия Олега Кононенко на МКС, как ожидается, продлится до 23 сентября 2024 года. К тому моменту общий налёт космонавта достигнет 1110 суток.