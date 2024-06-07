Boeing и NASA запустили корабль Starliner с астронавтами

Компания Boeing и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США наконец провели пуск космического корабля Starliner с экипажем на борту. Ракета-носитель Atlas V с кораблём Starliner стартовала с площадки базы Космических сил США во Флориде в 10:52 по местному времени (17:52 мск).

Нынешняя миссия носит название Crew Flight Test. Она стала кульминацией усилий Boeing по созданию пилотируемого корабля, подходящего для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. В состав экипажа вошли астронавты NASA Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Сунита Уильямс (Sunita Williams).

Миссия продлится в течение десяти дней, восемь из которых астронавты проведут на МКС. После этого они вернутся на Землю на корабле Starliner, который, как ожидается, совершит посадку на территории штата Аризона.

Изначально корабль Starliner с экипажем планировалось запустить 6 мая, но тогда полёт отменили из-за неисправности предохранительного клапана в системе подачи кислорода. После миссия неоднократно откладывалась. Последняя несостоявшаяся попытка произошла 1 июня. Тогда за несколько минут до старта обратный отсчёт был остановлен автоматически из-за обнаруженного сбоя в работе наземных систем. Следующая подходящая дата для старта была через сутки, но к тому времени инженеры NASA не успели убедиться в работоспособности и надёжности всех систем, пишет 3Dnews.

Из-за этого пуск был отложен во второй раз, а новой датой стало 5 июня. Сегодня старт прошёл без каких-либо загвоздок и корабль после отделения первой ступени продолжил движение по направлению к орбитальной станции.

Boeing создала корабль Starliner для конкуренции со SpaceX в сфере доставки астронавтов на МКС. Компания Илона Маска (Elon Musk) уже провела восемь миссий, в рамках которых на орбитальную станцию доставлялись астронавты. Для Starliner нынешний полёт стал первым с участием экипажа.