Chrome подтвердил звание быстрейшего браузера

Браузер Google Chrome снова оказался самым быстрым в тесте производительности Speedometer 3.0 и достиг наивысшего результата за всю историю его проведения.

Тест Speedometer имитирует реальные действия пользователей в веб-приложениях, таких как, например, редактирование текста. На основе замеров скорости выполнения задач оценивается производительность браузера. При этом нельзя сказать, что тест является ангажированным, т.к. он разработан при участии основных игроков рынка: Apple, Google, Microsoft и Mozilla.

Чтобы достичь рекордного результата, работа Chrome была оптимизирована по нескольким направлениям. Так, была ускорена обработка строк, улучшен рендеринг элементов форм для экономии памяти, проведен ряд доработок в механизме форматирования текста для эффективной работы со шрифтами Apple и усовершенствована система сборки "мусора".

Стоит отметить, что между основными браузерами разница в скорости уже не столь велика, как бывало раньше, тем не менее, разработчики продолжают вести гонку за первенство.