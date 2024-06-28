В России запустили ещё один аналог YouTube — «Платформу»

Российские разработчики из компании Rteam создали сервис «Платформа», который позиционируется как аналог популярного видеохостинга YouTube. Презентация нового сервиса прошла в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий.

Разработчики «Платформы» снабдили сервис рекомендательной системой, а также инструментами для продвижения контента и аналитики для блогеров. Поддерживается размещение видео разных форматов, вплоть до 4K, а также роликов с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков. Генеральный директор Rteam Андрей Талызин рассказал, что на данный момент «Платформа» способна выдерживать до 240 тыс. запросов в секунду.

Ещё на «Платформе» будет реализован формат коротких видео, которые противопоставляется формату Shorts на YouTube. Разработчики также интегрировали систему модерации контента, которая позволит ограничивать доступ к видео, нарушающим российские законы, а также контенту с антироссийской риторикой.

Напомним, в России уже функционируют несколько сервисов, которые позиционируются как замена YouTube. Речь идёт о таких платформах, как, например, RuTube или «VK Видео». Новый сервис от Rteam предлагает интерфейс и функции, приближённые к YouTube.