Оказывается, совсем недавно AMD могла стать банкротом

Компания AMD находилась на грани банкротства и только сотрудничество с Sony по созданию PlayStation 4 помогло ей выжить. Это выяснилось достаточно случайно: старший директор AMD по работе с клиентами в потребительском и игровом сегментах Ренато Фрагале обновил свой профиль в LinkedIn, где и сообщил об этом факте.

В 2015 году доходы компании уменьшились на 10% из-за сокращения рынка ПК и аналитики предсказывали банкротство уже к 2020 году. Однако очень вовремя был заключен контракт с Sony на разработку чипов для игровой консоли PS4, которая в свою очередь была продана тиражом более 91 млн штук. Это продемонстрировало способность AMD создавать гибкие решения и помогло ей удержаться на плаву. В дальнейшем AMD разрабатывала чипы для Xbox One, что также дополнительно укрепило позиции компании.