12 июля в Беларуси стартовала приемная кампания в вузы

Вступительная кампания-2024 для получения общего высшего и специального высшего образования началась в Беларуси 12 июля.

В БГУИР вступительная кампания для получения общего высшего и специального высшего образования в БГУИР началась с вручения в 11:00 ректором Вадимом Богушем подарков с атрибутикой университета трем первым абитуриентам из числа одаренной и талантливой молодежи: лауреатам Специального фонда Президента Республики Беларусь, победителям международных и республиканских олимпиад, выпускникам Национального детского технопарка. К слову, эта категория абитуриентов зачисляется без вступительных испытаний.

С графиком работы приемной комиссии БГУИР для получения общего высшего и специального высшего образования можно ознакомиться по ссылке.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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