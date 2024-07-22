Стартовала приемная кампания в Минском радиотехническом колледже

20 июля в филиале Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Минском радиотехническом колледже началась приемная кампания. Об этом сообщает пресс-служба БГУИР.

Приемная комиссия работает с 20.07.2024 по 13.08.2024 в актовом зале колледжа на 3 этаже (режим работы: Пн - Сб, с 9:00 до 18:00). Прием документов и зачисление на бюджетную форму получения образования пройдет с 20.07.2024 по 03.08.2024 (зачисление по 06.08.2024); на платную форму получения образования - с 20.07.2024 по 13.08.2024 (зачисление по 15.08.2024).

В первый день приемки 7 ребят, которые первыми подали документы каждый на свою специальность, получили памятные подарки от МРК. По плану в этом году в колледж поступят 330 человек на дневное и 40 на дистанционное обучение.

Что касается специальностей, их в Минском радиотехническом колледже 7: «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем»; «Производство электронных устройств»; «Производство изделий микро- и наноэлектроники»; «Техническая эксплуатация средств вычислительной техники»; «Техническая эксплуатация электронных устройств»; «Программирование мобильных устройств»; «Техническое обеспечение информационной безопасности».