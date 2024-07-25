Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные игры в 2025 году

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Соответствующее предложение было единогласно поддержано во вторник на 142-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры в июне 2024 года. Выбор города и утверждение конкретных сроков проведения киберигр и их соревновательной программы состоится позже. Предполагается, что в этом процессе будут задействованы международные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты.

МОК склоняется к тому, чтобы проводить соревнования раз в два года, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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