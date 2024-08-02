В БГУИР завершился прием документов на платное обучение

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 1 августа стал последним днем приема документов на дневную, заочную и дистанционную формы получения образования на платной основе, сообщает пресс-служба вуза.

2 августа окончательное информирование абитуриентов осуществлялось не позднее 12.00.



Следующее заседание комиссии по зачислению состоится в субботу (3 августа), после чего можно будет ознакомиться со списками рекомендованных к зачислению на сайте.