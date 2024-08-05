В БГУИР подвели итоги конкурса на платную форму обучения

3 августа в БГУИР прошло заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов на платную форму получения образования. В этом году на дневную платную форму обучения было подано 994 заявления. Решением приемной комиссии к зачислению на первый курс рекомендовано более 900 абитуриентов.

Самые высокие проходные баллы сложились на специальностях "Программная инженерия" и "Информатика и технологии программирования" факультета компьютерных систем и сетей — 359 и 350 баллов соответственно. А так же на специальности "Программная инженерия" на факультете компьютерного проектирования - 343 балла, сообщает пресс-служба вуза.

На заочную сокращённую форму получения образования на условиях оплаты в этом году к зачислению рекомендовано более 500 выпускников колледжей. На дистанционную и заочную платную формы обучения зачислены все абитуриенты, подавшие заявление.

Этим летом приём документов на все формы обучения уже закончен. Всего в 2024 году в БГУИР подали заявления около 3300 человек. Среди них два абитуриента, набравших 400 баллов.

Средний балл зачисленных абитуриентов по дневной форме получения образования составил: за счёт средств бюджета - 344 баллов, на условиях оплаты - 331 балл. С баллом 300 и выше документы подали 1 793 человека. Если обратить внимание на географию поступающих, то половина подавших документы - ребята из регионов.

