"Роскосмос" отправит туристов на МКС

Компания, уполномоченная госкорпорацией «Роскосмос», объявила о запуске программы коммерческих пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС). Первый туристический полёт в рамках этой программы запланирован на третий и четвёртый кварталы 2025 года.

"Вы будете готовиться к полету как космонавт и вместе с космонавтами, проходить тренировки и обучение, готовиться под наблюдением специалистов. Всё для того, чтобы ваше путешествие прошло с максимальным комфортом, и вы смогли с удовольствием прожить этот новый опыт", - сказано в сообщении "Роскосмоса".

Полет и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Мест на корабле Союз МС – 2 +1 (профессиональный космонавт).