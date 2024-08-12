В мобильных чипах Qualcomm обнаружено около 10 критических уязвимостей

Исследователи из команды Google по поиску уязвимостей Android Red Team обнаружили более девяти уязвимостей в Adreno GPU — популярном программном обеспечении от Qualcomm, используемом для управления мобильными чипами на миллионах Android-устройств. Об этом команда рассказала на конференции по кибербезопасности Defcon в Лас-Вегасе.

Уязвимости, которые теперь уже устранены, позволяли злоумышленникам получать полный контроль над устройством. Правда, для этого им необходимо было сначала получить доступ к целевому устройству, например, заставив жертву обманом установить вредоносное приложение, поясняет издание Wired.

Проблема заключается в том, что любые приложения на Android-телефонах могут напрямую взаимодействовать с драйвером Adreno GPU «без песочницы и дополнительных проверок», — поясняет руководитель Android Red Team Сюань Син (Xuan Xing). Хотя это само по себе не даёт приложениям возможности действовать злонамеренно, однако делает драйверы GPU мостом между частями операционной системы и её ядром, обеспечивающим полный контроль над всем устройством, включая его память.

Эксперты отмечают, что GPU и поддерживающее их программное обеспечение могут стать критически важным полем битвы в области компьютерной безопасности, так как сочетание высокой сложности реализации с широкой доступностью представляют особый интерес для злоумышленников.

Компания Qualcomm уже выпустила патчи для производителей оригинального оборудования (OEM) в мае 2024 года и рекомендовала конечным пользователям устанавливать обновления безопасности от производителей устройств по мере их появления.