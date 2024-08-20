VK представила аналог сервисов Miro и Trello

VK представила бета-версию нового бесплатного сервиса — VK Доска. Он позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок.

В VK Доске пользователям доступно виртуальное интерактивное пространство, где они могут создавать масштабируемые умные доски со стикерами, фигурами, добавлять текст, изображения, ссылки и другие элементы, а также устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведенное время. Сервис позволяет легко и удобно организовывать совместное рабочее пространство, делиться задачами, отслеживать прогресс и обсуждать идеи с коллегами.

В ближайшее время пользователи VK Доски смогут бесплатно сохранить и перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке виртуальных пространств позже.